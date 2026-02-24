Олимпийските шампионки в хокея отказаха на Тръмп

Американският отбор по хокей на лед за жени, който спечели златните медали на олимпийските игри Милано/Кортина 2026, отклони поканата на президента Доналд Тръмп и няма да присъства на речта му за Състоянието на съюза.

"Благодарни сме за поканата към златните медалистки и оценяваме признанието за нашето изключително постижение. Заради тайминга и предварително поети ангажименти след Олимпийските игри, нашите спортистки няма да могат да вземат участие", заяви говорител на Американската федерация по хокей на лед за местни месии.

Американките спечелиха финала с 2:1 срещу Канада в четвъртък, за да вдигнат третата си олимпийска титла. Сходен изход имаше и турнирът при мъжете, които също са поканени да присъстват на речта. Държавният глава ги поздрави във видео разговор в съблекалнята след мача и спомена и женския отбор.

"От сега ви казвам, че ще трябва да поканим и женският отбор. Знаете го. Сигурно ще се стигне до импийчмънт", каза в шеговит тон Тръмп.