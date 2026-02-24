Нов супермач между Пакиао и Мейуедър

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

ившите световни шампиони по бокс Мани Пакиао (Филипините) и Флойд Мейуедър (САЩ) ще се бият на 19 септември, съобщиха от Netflix, която ще излъчи двубоя. Двубоят ще се проведе в Лас Вегас.

47-годишният Пакиао има на професионалния ринг 62 победи (39 с нокаут), 8 загуби и 3 равенства. Той е единственият боксьор в историята, спечелил световни титли в осем теглови категории.

48-годишният Мейуедър е с 50 победи (27 с нокаут) и нито една загуба в професионалния бокс. Той е спечелил световни титли в пет теглови категории и бронзов медал на олимпийските игри през 1996 година. Американецът притежава промоутърска компания, чиито клиенти включват боксьори и бойци по смесени бойни изкуства. Той не се е бил от 2017 година насам.

Преди няколко дни Флойд Мейуедър обяви чрез комюнике, че ще се завърне на професионалния бокс.

Пакиао и Мейуедър се срещнаха на ринга през 2015-а. Американецът спечели двубоя със съдийско решение. С този резултат той обедини титлите в полусредна категория на Световния боксов съвет (WBC), Световната боксова асоциация (WBA) и Световната боксова организация (WBO).