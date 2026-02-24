ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Великобритания обяви санкции срещу "Транснефт"

"Лудогорец" без официална тренировка в Будапеща

Треньорът на "Лудогорец" Пер-Матиас Хьогмо Снимка: Startphoto.bg

"Лудогорец" заминава за Будапеща в сряда, 25 февруари, в 14,30 ч. с чартърен полет от Пловдив до унгарската столица, информилат от клуба.

Официалната тренировка на "орлите" преди реванша с "Ференцварош" от плейофите на Лига Европа ще се проведе в сряда в 10,30 ч. на стадион "Христо Ботев" в Пловдив. Заниманието ще бъде открито за медиите в първите 15 минути.

Същия ден старши треньорът Пер-Матиас Хьогмо и Хендрик Бонман ще дадат пресконференция на "Групама Арена" в Будапеща в 17,30 ч. местно време.

Мачът "Ференцварош" - "Лудогорец" е в четвъртък в 18:45 ч. местно време (19,45 ч. българско). Веднага след неговия край отборът се прибира в България с чартърен полет от Будапеща до Варна.

