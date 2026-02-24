Роналдо подкрепи Линдзи Вон с мили думи в социалните мрежи

Петкратният носител на „Златната топка" Кристиано Роналдо подкрепи звездата на алпийските ски Линдзи Вон, която претърпя пет операции след падане по време на спускане на Олимпийските игри в Милано-Кортина 2026.
Португалският футболист остави коментар под една от публикациите на американката спортистка в Инстаграм.
На 8 февруари Вон участва в спускането на Олимпийските игри в Милано-Кортина, но не успя да завърши състезанието заради падане. След инцидента американката беше евакуирана с хеликоптер, след което претърпя пет операции и вчера бе изписана от болницата.
"Шампионите се определят от моментите, в които печелят, и от моментите, в които отказват да се откажат. Планините, които покоряваш, никога няма да се сравнят със силата, която притежаваш. Продължавай да се бориш. Легендите винаги се изправят", написа Роналдо.