Великобритания обяви санкции срещу "Транснефт"

Престиани от "Бенфика" обмисля да съди Винисиус и Мбапе

Бразилското крило на "Реал" Винисиус Жуниор удължи договора си с клуба до 2027 г. Снимка:Х/Реал

Аржентинецът от "Бенфика" Джанлука Престиани може да заведе дело срещу звездите на "Реал Мадрид" Винисиус и Килиан Мбапе за дискриминационно поведение, съобщи El Chiringuito TV.

Комисията по етика на УЕФА отстрани Престиани от реванша на осминафиналите на Шампионската лига срещу "Реал" за нарушение на члена от Дисциплинарния правилник на УЕФА за дискриминационно поведение.

Мачът се проведе в Лисабон и завърши с победа с 1:0 за гостите от Мадрид. След като отбеляза единствения гол, нападателят Винисиус Жуниор се затича към феновете на "Бенфика" и направи провокативни жестове към тях. След това бразилецът се оплака на съдията за расови обиди от страна на Престиани.

 Мачът беше прекъснат за 10 минути. В края фенове на португалския клуб хвърляха различни предмети, включително бутилки и електронни цигари, по Винисиус и други играчи на "Реал".

Реваншът ще се проведе на 25 февруари в Мадрид.

