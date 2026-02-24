Григор Димитров: На тези години не е лесно да се променя

Григор Димитров отскоро има още един треньор и започна работа с бившия финалист от “Уимбълдън” Давид Налбандян. Двамата са заедно в Акапулко, където най-добрият български тенисист в историята трябва да играе с Теранс Атман (Фр).

Димитров е на 34 години и добре осъзнава, че няма да му е лесно да направи големи промени в играта си.

“С Давид е много интересно, казано честно, доста по-различно от това, което съм работил преди. Сега преценявам нещата от друга гледна точка. В много отношения нямам претенции и той е съгласен с това, защото на този етап от кариерата ми не е лесно да започна по нов начин. Но и на двамата ни харесва, че той прие това предизвикателство, което е доказателство за смелост. Твърде рано е да се каже дали ми е помогнал с нещо.

Според мен най-хубавото е, че в момента сме равностойни и това е добро начало. Ще видим как да си помогнем взаимно. Засега той се опитва да подобри дисциплината ми на корта”, сподели Григор Димитров за мексиканското издание на Sports Illustrated. Според специалистите аржентинецът може да помогне на българина да играе по-икономично. Сега той тича много и се изморява. Целта е да се научи да контролира точките, без да удължава прекалено разиграванията.

Въпреки безредиците в Мексико заради ликвидирането на наркобоса Ел Менчо турнирът в Акапулко продължава по програма.

