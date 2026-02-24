ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

НСИ: Туристическите пътувания на българите са нара...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/index.php/sport/article/22350120 www.24chasa.bg

Освободен от ЦСКА веднага си намери отбор

2532
Давид Сегер с фланеклата на "Хекен". Снимка: сайт на "Хекен"

Давид Сегер, който бе освободен безславно преди дни от ЦСКА, веднага си намери нов отбор в родната Швеция - "Хекен". Халфът е подписал договор с клуба до края на годината.

През изминалия сезон 2025 в шведската Алсвенскан лига, отборът на БК "Хекен" се класира на 10-о място, но спечели купата на Швеция.

"Когато дойдеш в клуб като "Хекен", целите и очакванията са високи. Това е топ клуб, който често се бори за челни позиции в Алсвенскан и купата, така че целта е да се представим възможно най-добре, да предизвикаме всички отбори и да спечелим всички мачове", казва Сегер пред клубния сайт.

Футболният директор на шведския тим Мартин Ериксон пък описва новото попълнение като динамичен и всестранно развит полузащитник.

Давид Сегер с фланеклата на "Хекен". Снимка: сайт на "Хекен"
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Футбол

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Златото пази стойността на парите ви