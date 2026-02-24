Освободен от ЦСКА веднага си намери отбор

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Давид Сегер, който бе освободен безславно преди дни от ЦСКА, веднага си намери нов отбор в родната Швеция - "Хекен". Халфът е подписал договор с клуба до края на годината.

През изминалия сезон 2025 в шведската Алсвенскан лига, отборът на БК "Хекен" се класира на 10-о място, но спечели купата на Швеция.

"Когато дойдеш в клуб като "Хекен", целите и очакванията са високи. Това е топ клуб, който често се бори за челни позиции в Алсвенскан и купата, така че целта е да се представим възможно най-добре, да предизвикаме всички отбори и да спечелим всички мачове", казва Сегер пред клубния сайт.

Футболният директор на шведския тим Мартин Ериксон пък описва новото попълнение като динамичен и всестранно развит полузащитник.