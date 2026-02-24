Карик гони рекорд на Солскяер в "Юнайтед"

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Майкъл Карик няма нито загуба начело на „Манчестър Юнайтед" в първите си 9 мача (7 победи и 2 равенства), обхванати в двата му периода като треньор.

Това е третото най-добро постижение в историята на клуба. Рекордът принадлежи на Оле Гунар Солскяер, който не познава вкуса на загубата в първите си 11 мача начело на „червените дяволи". Вторият най-добър резултат е на Хърбърт Бамлет (10 мача).

През настоящия сезон „Юнайтед" под ръководството на Карик изигра 6 мача (5 победи и едно равенство), а през 2021 година – три мача (2 победи и едно равенство).