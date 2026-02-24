ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

40 000 евро глоба за 10 минути закъснение в "Барселона"

Германският треньор Ханс-Дитер Флик налага солидни глоби на играчите на "Барселона" за закъснения. В подкаст 25-годишният нападател Феран Торес разкрива за новите правила, въведени от треньора.

Ако някой футболист закъснее в деня на мача с 10 минути, глобата е 40 000 евро.

Флик е известен със строгата си дисциплина. Според Торес, въпреки по-спокойната атмосфера на каталунския футбол, той продължава да поддържа строг ред в тима.

Флик пое "Барселона" през лятото на 2024 г. и оттогава е изиграл 99 мача, записвайки 74 победи, девет равенства и 16 загуби.

