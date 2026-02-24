Валери Божинов част от турнир на легендите в Москва

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Футболната ни звезда Валери Божинов игра в традиционен турнир с руски и световни знакови фигури в играта - "Купа на легендите 2026", който се проведе в Москва.

40-годишният бивш нападател бе част от състава на отбора и вкара 2 пъти на "Динамо" (Москва).

Сред съотборниците на Божинов бяха някогашният германски ас Кевин Курани и символа на футбола в Беларус Александър Хлеб.

Купата взе ЦСКА (Москва) след победа с дузпи срещу съгражданите от "Спартак". Участваха още "Зенит" (Санкт Петербург) и "Локомотив" (Москва).