Съдят за изнасилване ас на европейския шампион ПСЖ

Мароканският футболист Ашраф Хакими ще бъде съден за изнасилване, съобщиха френските медии.

Защитникът, който играе за европейския шампион ПСЖ, отрече обвиненията в публикация в социалните мрежи, предава БТА.

„Днес обвинението в изнасилване е достатъчно основание за съдебен процес, дори и да го отричам, и всички доказателства сочат към неговата невярност. Това е несправедливо както към невинните, така и към истинските жертви. Спокойно очаквам този процес, който ще позволи истината да излезе наяве", написа Хакими в профила си в X.

Прокуратурата е Нантер повдигна обвинения срещу Хакими през март 2023 година. Той е обвинен в изнасилване на 24-годишна жена, която е съобщила за случая в полицията през февруари същата година. През август 2025-а вестник "Льо Паризиен" съобщи, че футболистът може да бъде осъден до 15 години затвор.

27-годишният Хакими играе за ПСЖ от лятото на 2021 гoдина. С отбора той спечели четири пъти титлата в Лига 1, три пъти суперкупата и два пъти купата на Франция, а също така Шампионската лига и суперкупата на УЕФА.

С националния отбор на Мароко той има бронзов медал на олимпийските игри през 2024-а и сребърен медал на Купата на африканските нации през 2025-а.