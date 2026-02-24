България с дузина стрелци на европейското в Армения

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

12 български състезатели ще участват на европейското първенство по спортна стрелба с пневматично оръжие на 10 метра – пушка и пистолет за мъже и жени в Ереван, Армения.

Българската група заминава за арменската столица в четвъртък, 26 февруари.

В стрелбите с пистолет ще участват Антоанета Костадинова, Мирослава Минчева, Адиел Илиева, Самуил Донков, Кирил Киров, Николай Панов и Христо Ненов.

На пушка ще стартират Антон Ризов, Георги Канев, както и младите Теодора Боянова, Тея Илиева и Ивана Вълкова.

С отбора заминават и треньорите Христо Маринов, Борис Димитров, Стоян Стаменов, Наталия Николова и Румяна Апостолова, които ще бъдат до състезателите в континенталната надпревара.

Европейското първенство ще се проведе от 1 до 4 март в Ереван..