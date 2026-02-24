ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Резултати от 25-ия кръг в Примера дивисион и класи...

"Сампдория" спря вратар за националния на България до 19 г.

Велизар Маджаров

3408
Андрей Кръстев Снимка: "Сампдория"

Бившият италиански гранд "Сампдория" е спрял за националния ни отбор до 19 г. вратаря Андрей Кръстев.

Бургазлията, който на 4 август ще навърши пълнолетие е получил за сефте повиквателна от селекционера Атанас Рибарски за контролните мачове срещу Северна Македония в Струмица в четвъртък и в Петрич в събота.

Срещите не са от официалния календар и от "Сампдория" отказали да пуснат Кръстев. Талантът вече е част и от мъжкия отбор, воден от бившия помощник на Жозе Моуриньо в "Рома" и "Фенербахче" Салаторе Фоти.

Андрей, който е син на бившия ас и национал от "Нефтохимик" Николай Кръстев- Миньора, има договор със "Сампдория" до лятото на 2027 година.

