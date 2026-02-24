Членове на управата на щангите: Федерацията е пред колапс

Петима от членовете на Управителния съвет на Българската федерация по вдигане на тежести - Асен Златев, Николай Ценков, Мариета Христова, Марин Милашки и Йордан Михайлов, изпратиха отворено писмо до медиите, в което заявиха, че федерацията се намира в сериозна управленска и финансова криза.

Те посочиха, че има реална опасност Министерството на младежта и спорта да спре финансирането, тъй като не е подаден финансов отчет.

БФВТ продължава да се управлява от Стефан Ботев, макар на последното Общо събрание в края на миналата година за президент да бе избран Асен Златев. Последва обаче обжалване от страна на няколко клуба, заради което Златев към момента не може да влезе в управление. В същото време Ботев каза, че временно се оттегля от управлението на федерацията поради заболяване.

"Отворено писмо от от членовете на УС на БФВТ Асен Златев, Николай Ценков, Мариета Христова, Марин Милашки и Йордан Михайлов

Уважаеми председатели на клубове, треньори и състезатели,

Ние, членове на Управителния съвет на Българска федерация по вдигане на тежести, публично заявяваме, че федерацията се намира в сериозна управленска и финансова криза, която поставя под риск нормалното ѝ функциониране и бъдещето на българското вдигане на тежести.

Към настоящия момент годишният финансов отчет и годишният съдържателен отчет на Сдружението не са приети от Управителния съвет. Същите не са внесени и в Министерство на младежта и спорта в законоустановените срокове. Това създава реална предпоставка Министерството да откаже финансиране на федерацията за 2026 година, което би довело до сериозни последици за подготовката на националните състезатели, участието в международни състезания и нормалната дейност на клубовете. Като ние въпреки ситуацията правим всичко възможно това да не се случи.

Въпреки че УС единодушно изразява съмнение, че отчетите ще бъдат приети в този им вид от ММС, представляващият федерацията г-н Стефан Ботев, декларира пред нас абсолютната си увереност, че ММС няма основание да не признае така извършените и документирани от него разходи, отразени в Приложение 4 към годишния финансов отчет, включително разходи за подготовка, възстановяване, ДСК, МСК, МТО, наеми към ММС и организационни дейности.

Следва ясно да заявим, че значителна част от тези разходи са извършени еднолично, без изрично решение на Управителния съвет, което противоречи на принципа на колективно управление на бюджетни средства и поставя под съмнение тяхната законосъобразност.

Ние имаме волята и желанието да приемем годишния финансов и съдържателния отчет и да осигурим своевременното им внасяне, но единствено при условие, че г-н Ботев подпише нотариално заверена декларация, с която поема лична имуществена отговорност и се задължава да възстанови за своя сметка всички разходи, които евентуално бъдат отказани или непризнати от Министерството на младежта и спорта.

Нашата позиция не е продиктувана от лични мотиви, а от отговорността ни към клубовете, треньорите, състезателите и към финансовата стабилност на федерацията. Не можем да допуснем цялата спортна общност да понесе последиците от еднолични управленски решения.

Призоваваме за прозрачност, законосъобразност и поемане на ясна персонална отговорност", написаха членовете на Управителния съвет.