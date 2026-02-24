Над 80% вече е шансът “Левски” да спечели титлата

Над 80% е възможността “Левски” да спечели най-накрая така чаканата титла на България. Това изчисли суперкомпютърът на Football Meets Data след изиграването на мачовете от 22-ия кръг на елита у нас.

Както е известно, “Лудогорец” стъпи накриво, губейки от “Ботев” в Пловдив 1:2. И по този начин “сините”, който нямат грешка в първенството през 2026 г., имат аванс от 10 точки пред разградчани.

След поражението на “Лудогорец” шансовете на столичани да прекъснат черната серия от 17 години без титла се увеличат с още 13% и общо вече мина 80%.

Възможността 14-кратните шампиони на България да станат световни рекордьори и да спечелят 15-а поредна логично намалява след поражението. И вече е 18%.

Важно е да се отбележи, че в трите си мача до момента от т.нар. роден елит “Лудогорец” видимо изпитваше трудности, докато “Левски” без никакви проблеми взе 9 от 9 възможни точки за този период.

Суперкомпютърът пък отписва идеята някое от ЦСКА-тата да се намеси в битката за върха, тъй като изоставането на адашите е 13 точки, поне към момента. И шансовете на двата тима от София и Бистрица са около нулата.

До края на редовния сезон остават още 8 мача, като програмата на “Лудогорец” е също толкова трудна, колкото и на “Левски”. А в плейофите ще се изиграят още 6 мача.

След поражението от “Ботев” пък “Лудогорец” се докара до ситуацията, в която никога в елита отборът от Разград не е изпадал. А именно да изостава с двуцифрен пасив от върха в подреждането. През годините шампионите често са били в ролята на догонващи, но никога не са били назад с 10 точки.

В същото време за първи път официалната тренировка на “Лудогорец” преди мач от евротурнирите ще бъде в България. В четвъртък разградчани гостуват на “Ференцварош” в плейофите на Лига Европа. Заниманието на тима на Пер-Матиас Хьогмо ще се проведе в сряда в 10,30 ч на стадион “Христо Ботев” в Пловдив, а по-късно от града под тепетата тимът ще отлети за Будапеща. В първия двубой разградчани постигнаха победа 2:1.

