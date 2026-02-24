Синът на Тервел Пулев национал

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Юношеският национален отбор на България до 19 години се събра на подготвителен лагер в Сандански. Селекционерът Атанас Рибарски повика група от 22 футболисти, които ще вземат участие в предстоящите контролни срещи срещу Северна Македония. Сред тях е синът на боксьора Тервел Пулев - Калоян, който през декември навърши 17 г.

Рибарски е планирал да покани и още играчи, които обаче не са били пуснати от европейските си клубове, тъй като датата не е официална на ФИФА. Такъв например е случаят с вратаря Андрей Кръстев, който е в италианския "Сампдория" (Генуа).

В рамките на лагера младите „лъвове" ще изиграят два двубоя:

На 26 февруари от 13:00 ч. в Спортен център "Академия Пандев" в Струмица

На 28 февруари от 14:00 ч. в Петрич, стадион "Цар Самуил"

Контролите са част от подготовката на отбора за предстоящите официални квалификации и дават възможност на треньорския щаб да тества различни игрови варианти и състави.

Списък на националния отбор България U19:

Вратари:

Огнян Владимиров (Левски), Преслав Стоянов (Пирин Благоевград)

Защитници:

Радослав Палазов (Локомотив Пловдив), Димитър Кичуков (Черно море), Емануил Няголов (Черно море), Иво Мотев (Левски), Борислав Стоичков (Септември), Теодор Гюров (Септември), Даниел Кирилов (Марек), Алекс Тунчев (ЦСКА)

Полузащитници:

Мартин Пейчев (Уест Хям), Радостин Стоилов (Левски), Никола Генчев (Септември), Венислав Михайлов (Септември), Стефан Крумов (ЦСКА), Рикардо Фернандеш Николов (Бенфика, Португалия), Божидар Христов (Раперсвил Йона, Швейцария)

Нападатели:

Георги Ангелов (Еспаньол), Димитър Мрънков (Локомотив Пловдив), Емилиян Гогев (Славия), Кристиан Михайлов (Черно море), Калоян Пулев (ЦСКА)