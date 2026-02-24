Само сам “Левски” може да се провали

“Левски” държи в ръцете си съдбата си. “Сините” едва ли са очаквали да получат такъв подарък от основния си преследвач “Лудогорец”, който падна 1:2 от “Ботев” (Пд). И така разградчани направиха поръчка титлата да започне пътя си към “Герена”.

Оттук нататък Хулио Веласкес и играчите имат комфортен аванс от 10 точки пред хегемона. И само сами могат да се докарат дотам, че 27-ата титла да не се озове във витрината на музея на “Георги Аспарухов”.

Откакто феноменът “Лудогорец” се появи на сцената на българския футбол, “Левски” никога не е имал толкова голям аванс. “Сините” пък и едва ли ще имат друг шанс в следващите няколко години с оглед на развитието на вечния враг ЦСКА, който в последните месеци започна да се развива най-накрая по правилен начин. А след построяването на новия стадион на “червените” догодина и футболисти, и фенове ще искат още повече титлата на фона на сушата.

“Левски” просто няма да имат друг такъв шанс. “Лудогорец” е в криза, която никой в Разград не помни. Слаб старт, който даде аванс на “Левски”. Последва стабилизиране в редиците на тима с идването на Пер-Матиас Хьогмо. Но явно многото мачове - за първенство, купа и в Европа, дойдоха в повече за 14-кратните шампиони и те буквално го карат по инерция.

Хулио Веласкес пък успява да направи това, което редица негови предшественици не можеха - да печели срещу тимовете от средата на таблицата. “Сините” газят наред всички отбори, с изключение на преследвачите си - “Лудогорец” и ЦСКА. Там от 2 мача имат една точка. Вярно, “сините” загубиха от разградчани за купата и суперкупата, то на всички е ясно, че основната цел е трофеят от първенството.

До края на сезона предстоят общо 6 срещи с въпросните съперници - 2 в редовния сезон и 4 в плейофите, които за първи път наистина се очертават да бъдат люти. Или казано още по-разбираемо - “сините” имат шанс да загубят титлата именно в тези срещи. Защото точките са много - общо 18. Затова “Левски” трябва да направи така, че да не изпусне тази разлика. Защото, колкото и да е слаб “Лудогорец”, надуши ли кръв, няма да пусне.