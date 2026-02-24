ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Спешно търсят кръв за дете от Пловдив, болно от ле...

Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/22353416 www.24chasa.bg

ЦСКА и НСА със среща за разширяване на сътрудничеството

1684

Проведена бе работна среща между ръководствата на ЦСКА и на Национална спортна академия „Васил Левски" (НСА), насочена към разширяване и надграждане на съществуващото партньорство между двете институции.

ЦСКА бе представляван от изпълнителния директор на клуба Вангел Вангелов и спортния директор Бойко Величков. От страна на НСА в срещата участие взеха проф. д.н. Красимир Петков - ректор на Академията и доц. д-р Емил Атанасов - ръководител на катедра „Футбол".

В рамките на срещата бяха обсъдени конкретни възможности за разширяване на сътрудничеството в областта на професионалната подготовка на кадри, провеждането на съвместни образователни и практически инициативи, както и създаването на допълнителни възможности за стажове и професионално развитие на студенти от НСА в структурите на клуба.

Двете страни изразиха обща визия за задълбочаване на партньорството, което да допринесе за повишаване качеството на спортно-тренировъчния процес и развитието на младите футболни таланти в България.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Футбол

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Златото пази стойността на парите ви