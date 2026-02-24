ЦСКА и НСА със среща за разширяване на сътрудничеството

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Проведена бе работна среща между ръководствата на ЦСКА и на Национална спортна академия „Васил Левски" (НСА), насочена към разширяване и надграждане на съществуващото партньорство между двете институции.

ЦСКА бе представляван от изпълнителния директор на клуба Вангел Вангелов и спортния директор Бойко Величков. От страна на НСА в срещата участие взеха проф. д.н. Красимир Петков - ректор на Академията и доц. д-р Емил Атанасов - ръководител на катедра „Футбол".

В рамките на срещата бяха обсъдени конкретни възможности за разширяване на сътрудничеството в областта на професионалната подготовка на кадри, провеждането на съвместни образователни и практически инициативи, както и създаването на допълнителни възможности за стажове и професионално развитие на студенти от НСА в структурите на клуба.

Двете страни изразиха обща визия за задълбочаване на партньорството, което да допринесе за повишаване качеството на спортно-тренировъчния процес и развитието на младите футболни таланти в България.