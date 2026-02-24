Рефер от Висшата лига свири на "Лудогорец" в Унгария

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Рефер от английската Висша лига е пратен да свири плейофния реванш на “Лудогорец” срещу “Ференцварош” в четвъртък в Будапеща от Лига Европа. Двубоят е от 19,45 часа.

Главен съдия на срещата ще е Крис Кавана. Негови асистенти ще бъдат други англичани - Дарън Куук и Иън Хусин, на ВАР ще е Стюърт Атуел, а на АВАР - Питър Банкс.

През този сезон Кавана вече ръководи мач на “Лудогорец” в Европа.

Елитният английски съдия свири срещата, след която родният първенец стигна до същинската фаза на Лига Европа. През август британецът ръководи победата над “Шкендия” 4:1 след продължения.

Само преди седмица британският съдия направи поредица от груби грешки в срещата между “Астън Вила” и “Нюкасъл” за купата на Англия. Поради тази причина Кавана пропусна следващия кръг от най-силното първенство на планетата. Но явно в УЕФА си го харесват и го пращат на един от малкото сблъсъци, чийто изход не е решен още след първия мач. В Разград българският шампион спечели 2:1.

Един от най-близките на Димитър Бербатов - Борис Станков, пък получи наряд от УЕФА в Лигата на конференциите. Българинът ще е делегат на европейската футболна централа на срещата “Фиорентина” - “Ягелония”.

