Звезда на “Пари Сен Жермен” може да влезе за 15 г. в затвора

Една от големите звезди на носителя на Шампионската лига ПСЖ - Ашраф Хакими, може да бъде осъден на 15 години затвор.

Мароканският бранител е обвиняем за изнасилване. Хакими ще трябва да защитава невинността си по отношение на предполагаем инцидент, случил се в дома му през февруари 2023 г., за който млада жена подаде оплакване в полицията.

Тя твърди в показанията си, че звездата първо я е опипвал, а след това я е изнасилил.

Ако бъде признат за виновен, футболистът на “Пари Сен Жермен” може да получи ефективна присъда до 15 г.

“Това е несправедливо както към невинните, така и към истинските жертви. Спокойно очаквам този процес, който ще позволи истината да излезе наяве”, каза Хакими.

Тази вечер неговият ПСЖ ще се опита да се класира за 1/8-финалите в Шампионската лига. Парижани приемат “Монако”, като в първия мач спечелиха 3:2.

