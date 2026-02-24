ФИФА с нов удар срещу феновете на футбола

След като направи безбожно скъпи билетите за световното първенство през лятото и по този начин няма да позволи на хората от средната класа да ходят на мач, сега ФИФА нанесе още един удар срещу феновете.

Планираната фензона в Ню Йорк, която се очакваше да бъде препълнена няма да отвори. Тя трябваше да се намира в държавния парк “Либърти” в Ню Джърси, в близост до стадион “Мет Лайф”, където ще се играе и финалът. Причината - на организаторите им идвало твърде скъпо да поддържат, охраняват и прочее през всичките 39 дни на турнира. Според изчисленията на ден разходите щели да бъдат по милион долара - нещо непосилно за домакините. Губернаторът на Ню Джърси Мики Шерил взе окончателното решение след седмици преговори и обсъждания.

Сега щатските власти на Ню Джърси ще организират поредица от събития в осемте дни, в които ще се играят мачове на “Мет Лайф”.

Вестник “Сън” информара, че заради отказа да се отвори фензоната най-потърпевши са англичаните. Британците, които са един от фаворитете за историческия мондиал, имат един сигурен мач в Ню Джърси - последният от груповата фаза срещу Панама. Тези, които нямат билет, планирали да посетят въпросната фензона. И да я залеят, че да стане английско море. Уви обаче, това няма да се случи.

Все пак купилите си билети за фензоната ще получат парите си обратно.

“За съжаление, организаторът на събитието бе принуден да го отмени. Не е необходимо да предприемате нищо. Ще ви възстановим сумата”, написаха от компанията, която продава билетите за събитията.

ФИФА пък може да премести междуконтиненталните плейофи за световното първенство 2026 от Мексико. Мачовете са насрочени за края на месец март. Причината - безредиците в страната в последните дни.

Шест отбора ще участват в плейофите, като само 2 ще получат билет за мондиала.

