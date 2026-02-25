Започват терена на “Армията” от 1 март

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Теренът на новия стадион “Българска армия” ще стартира на 1 март. Тогава се очаква част от екипа на ирландската фирма да пристигне в София. В момента той е в Мексико, където прави един от стадионите за световното първенство това лято. Ще дойдат и първите доставки на пясъка.

За първи път в България ще се прави хибриден терен, който по принцип вече се предпочита по света заради климатичните промени и по-дългата издръжливост.

В момента тече подравняването на терена, за да може да започне работата.

Вече са поръчани и седалките за резервните скамейки, които ще са от най-високо ниво.

До края на седмицата ще завърши остъкляването на двете нива на сектор “А”, където ще са разположени ложите на новия стадион.

Изненадващо дисциплинарната комисия на БФС реши да глоби само 153 евро ЦСКА за използването на димки в мача със “Славия”. Толкова малка санкция за клуба е имало единствено когато е бил наказан да играе без публика. “Червените” спечелиха столичното дерби с 1:0.

