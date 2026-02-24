Готвят протести в борбата и щангите

Готвят се протести срещу ръководствата на федерациите по борба и вдигане на тежести.

На 4 март се предвижда пред сградата на Министерството на младежта и спорта да се съберат недоволните от управлението на Станка Златева. Бившата шампионка по борба написа във фейсбук, че се създава изкуствено напрежение, а всичко върви по план и подготовката протича нормално.

На 5 март също пред ММС би трябвало да бъде протестът на щангистите срещу все още изпълняващия длъжността шеф на федерацията Стефан Ботев. Той не е представил всички документи за разходите през миналата година и не може да се подаде финансов отчет пред ММС, а това пречи на придвижването на документите за парите на федерацията през тази година. Ситуацията може да се отрази на участията на национали в международни състезания. На извънредното общо събрание начело бе избран Асен Златев, но той още не може да встъпи в длъжност заради съдебни жалби от клубове, близки до Ботев.