Българка с бронз от европейско на “Спешъл олимпикс”

Дарина Богданова завърши трета на 100 метра в класическия стил в ски бягането.

Българка спечели бронзов медал в ски бягането на европейското на “Спешъл олимпикс” в Отепя (Ест).

Дарина Богданова завърши трета на 100 метра в класическия стил. В състезанието за спортисти с интелектуални затруднения участваха 136 души от 10 програми на “Спешъл олимпикс”.

Богданова остана трета след Ирина Волобаева (Укр) и Керту Каалесте от домакините.

 “Участието в Естония бе наистина голямо изпитание. Този сезон бяхме тренирали на дъжд и киша. В Отепя беше -6 градуса, но освен студа от високата влажност на въздуха носът и пръстите ти замръзват. Дари бе избрана да носи огъня на надеждата и да открие игрите. Това е незабравимо преживяване за нея и за цялото семейство”, сподели Милена Стоилова, майката на Дарина Богданова. Нейната дъщеря има сребърен медал от “Спешъл олимпикс” през 2025 г.

Дарина Богданова завърши трета на 100 метра в класическия стил в ски бягането.

