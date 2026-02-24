Специална охрана за Григор Димитров в Мексико

Григор Димитров се придвижва със специална охрана в Акапулко. Интересът към българската звезда е огромен, а освен това мерките за сигурност в Мексико са много засилени заради безредиците след ликвидирането на наркобоса Ел Менчо. Заради напиращите за автографи и снимки фенове Димитров и бодигардовете най-често преминават разстоянието от корта до съблекалнята с тичане.

Григор премина първия кръг на двойки, след като с Флавио Коболи (Ит) отстраниха 7:6 (8:6), 2:6, 10:8 в дългия тайбрек Люк Джонсън (Вбр) и Ян Жиелински (Пол).

От 2 ч наше време българската звезда играе поединично с Теранс Атман (Фр).

Димитров пристигна в Акапулко по-рано, за да има повече време за тренировки.

“Исках да разполагам с възможно най-много часове на корта. Последните няколко месеца не бяха от най-спокойните. Нито имах възможност да тренирам нормално, нито много мачове”, коментира бившият №3 в света. Григор сподели, че познанството отпреди с треньорите Ксавие Малис и Давид Налбандян му помага, тъй като бързо са намерили общ език.

“Всичко се получи съвсем естествено. Все още уточняваме нещата, защото сме в началото на работата си, но ни е ясно какво трябва да се направи и как искаме да изглежда моята игра”, обясни шампионът в Акапулко за 2014 г.

