Скоро спира и писта "Витошко лале"

С

коро трябва да спре и лифтът, който обслужва писта "Витошко лале", и всичко спира. За това алармира шефът на клуб "Мотен" Ивайло Рангелов. В него е картотекиран и Алберт Попов.

Причината е елементарна, като на другите съоръжения - няма резервни части.

"На всичко отгоре е и опасно", категоричен бе Рангелов. Ще спре и производството на технологичен сняг, защото е изтекло разрешението за ползване на вода от реката, обясни директорът на "Витоша ски" Ян Калчев. А точно от тази система пожарникарите са ползвали при големия пожар в защитената зона Бистришко бранище, а сега няма откъде да се пълни.

"Проблемите не са само на Витоша. Трябва да се видят и другите курорти и как се пречи", категоричен бе Калчев.

"Срам, друга дума няма. Това е положението на Витоша. 20 години ни лъжат и сучат, без никой да си мръдне пръста", заяви Анатолий Замфиров, който подготви цялата плеяда млади сноубордисти начело със сина му Тервел и дъщеря му Малена. Тервел стана световен шампион за мъже през миналата година, а тази на олимпиадата в Милано/Кортина спечели бронзов медал.

Бившият главен архитект на София Петър Диков обясни, че материалите, разработени от екипа, ще бъдат изпратени на всички политически сили преди изборите, за да могат да вземат отношение. Той показа и документ, разработен като поправки в плана за управление на природния парк, които будят смях и съмнения, че някой иска да свърши работа.

Всичко се базирало на данни отпреди години, които нямат нищо общо с настоящето при спрени съоръжения. Още тогава 210 000 автомобила са се качвали в планината. Бюджетът на парка бил малко над 700 000 лева, а за заплати отивали над 600 хиляди, а останалото вероятно е за ток.