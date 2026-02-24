ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Бизнесдама от Швеция предлагала стажантките си на ...

Световен вицешампион с България смени Италия с Турция

Георги Татаров Снимка: facebook.com/MGScuolaPallavoloGrottazzolina/

Световният вицешампион с България Георги Татаров ще продължи кариерата си в "Галатасарай".

За трансфера на волейболния ни национал съобщиха от турския гранд, а договорът на 22-годишния посрещач е до края на сезона. Татаров пристига край Босфора от италианския "Гротадзолина", който е сигурен изпадащ от елита.

"Нашият клуб подписа договор с младия посрещач Георги Татаров, който е роден през 2003 година. Договорът е до края на сезона. Играчът, който започна кариерата си в ЦСКА, след това е играл за "Алтекма" (Тур), "Нарбон" (Фр) и "Гротадзолина". Приветстваме Георги Татаров и му желаем всичко най-добро с червено-жълтия екип", написаха от "Галатасарай".

Тимът от Истанбул се намира на трето място в класирането на турското първенство. Тимът отпадна от Шампионската лига, но продължава в турнира за купата на CEV, където е на четвъртфиналите.

Георги Татаров Снимка: facebook.com/MGScuolaPallavoloGrottazzolina/

