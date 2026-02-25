ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Спорт по телевизията днес

"Лубе" на Алекс Николов приема днес "Монца" на Мартин Атанасов и Жасмин Величков в последния кръг от редовния сезон на италианския елит. Снимка: "Лубе"

12,00 ч Тенис, турнир в Дубай MAX sport 1

15,00 ч Снукър Eurosport 1

17,00 ч Футбол, "Реал" - "Челси" (мл.) MAX sport 4

17,00 ч Тенис, турнир в Дубай MAX sport 1

19,00 ч Волейбол, "Дея" - "Берое" MAX sport 2

19,00 ч Волейбол, "Скандичи" - "Новара" MAX sport 3

19,45 ч Футбол, "Аталанта" - "Борусия" (Д) bTV Action

19,45 ч Баскетбол, "Фенербахче" - "Партизан" MAX sport 4

20,00 ч Баскетбол, "Жалгирис" - "Олимпиакос" MAX sport 1

21,00 ч Снукър Eurosport 1

21,30 ч Волейбол, "Чивитанова" - "Монца" MAX sport 2

21,30 ч Волейбол, "Веро волей" - "Олимпиакос" MAX sport 3

21,30 ч Баскетбол, "Виртус" - "Барселона" MAX sport 4

22,00 ч Футбол, "Реал" - "Бенфика" bTV Action

22,00 ч Футбол, "Ювентус" - "Галатасарай" RING

22,00 ч Футбол, "Сток" - "Оксфорд" "Диема спорт" 2

23,30 ч Тенис, турнир в Сантяго MAX sport 2

2,00 ч Тенис, турнир в Акапулко MAX sport 1

4,00 ч NHL, "Юта" - "Колорадо" MAX sport 3

