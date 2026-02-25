12,00 ч Тенис, турнир в Дубай MAX sport 1
15,00 ч Снукър Eurosport 1
17,00 ч Футбол, "Реал" - "Челси" (мл.) MAX sport 4
17,00 ч Тенис, турнир в Дубай MAX sport 1
19,00 ч Волейбол, "Дея" - "Берое" MAX sport 2
19,00 ч Волейбол, "Скандичи" - "Новара" MAX sport 3
19,45 ч Футбол, "Аталанта" - "Борусия" (Д) bTV Action
19,45 ч Баскетбол, "Фенербахче" - "Партизан" MAX sport 4
20,00 ч Баскетбол, "Жалгирис" - "Олимпиакос" MAX sport 1
21,00 ч Снукър Eurosport 1
21,30 ч Волейбол, "Чивитанова" - "Монца" MAX sport 2
21,30 ч Волейбол, "Веро волей" - "Олимпиакос" MAX sport 3
21,30 ч Баскетбол, "Виртус" - "Барселона" MAX sport 4
22,00 ч Футбол, "Реал" - "Бенфика" bTV Action
22,00 ч Футбол, "Ювентус" - "Галатасарай" RING
22,00 ч Футбол, "Сток" - "Оксфорд" "Диема спорт" 2
23,30 ч Тенис, турнир в Сантяго MAX sport 2
2,00 ч Тенис, турнир в Акапулко MAX sport 1
4,00 ч NHL, "Юта" - "Колорадо" MAX sport 3