Сърцето на италиански биатлонист бе оперирано след срива на олимпиадата

Томазо Джакомел Снимка: Ройтерс

Италианският биатлонист Томазо Джакомел претърпя сърдечна операция, съобщиха от Италианската зимна спортна федерация, цитирана от БТА.

25-годишният спортист бе лидер след първите две стрелби на масовия старт на Олимпийските игри през миналата седмица, но изведнъж загуби сили и бе принуден да спре. Тогава той написа в профила си в Инстаграм: "веднага след втората стрелба тялото ми спря да работи нормално и ми беше много трудно да дишам и да се движа, затова и спрях."

От Зимната федерация на Италия посочиха, че операцията на Джакомел не е била тежка и е преминала с пълен успех. Биатлонистът ще бъде изписан от болницата в четвъртък, а след две седмици му предстоят нови тестове.

Джакомел заема второ място в генералното класиране в Световната купа по биатлон този сезон, а на завършилите преди дни Олимпийски игри спечели сребърен медал в смесената щафета.

Томазо Джакомел Снимка: Ройтерс

