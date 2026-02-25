Норвежкото чудо би шута на "Интер" от Шампионската лига след 2:1 в Милано (резултата)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Норвежкото чудо "Будьо/Глимт" не само елиминира "Интер" от Шампионската лига, но го направи с победа и в Милано в реванша от плейофния кръг за влизане в 1/8-финалите.

След 3:1 над северния полярен кръг в първия мач храбрите скандинавци удариха 2:1 лидера в Италия и насред Милано, за да покажат, че все още не съвсем всичко във футбола е само пари.

Йенс Хауге (12) и Хакон Евйен (72) препарираха "нерадзурите", а Алесандро Бастони (76) се разписа почетно.

В 1/8-финалите "Будьо/Глимт" ще срещне "Спортинг" (Лисабон) или "Манчестър Сити".

"Атлетико" разби 4:1 "Брюж" в Мадрид и след 3:3 чака на жребия "Ливърпул" или "Тотнъм".

"Нюкасъл" би 3:2 у дома "Карабах" и с общо 9:3 е в 1/8-финалите, където отива на "Челси" или "Барселона".

С рутинно 0:0 в Леверкузен "Байер" се справи с общо 2:0 срещу "Олимпиакос". Следващ съперник на "аспирините" ще е "Байерн" или "Арсенал".