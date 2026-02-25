ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Хокеистите на САЩ отидоха при Тръмп за разлика от дамите

Доналд Тръмп Снимка: Ройтерс

Президентът на САЩ Доналд Тръмп прие хокеистите от националния отбор на страната, които в неделя завоюваха златните медали на Олимпийските игри в Милано и Кортина д'Ампецо.

Във финала американците победиха с 2:1 след продължение тима на Канада, което предизвика огромна радост както в цялата страна, така и у самия Тръмп, който се обади на играчите веднага след края на двубоя, предава БТА.

Самите хокеисти стигнаха до Вашингтон с полет от Маями с правителствения самолет. Тръмп бе отправил покана и към женския хокеен отбор на САЩ, който също спечели златото след победа над Канада с продължения, но дамите отклониха тази покана.

В овалния кабинет нападателят Матю Ткачък даде златния си медал на Тръмп, който го постави на врата си и каза, че няма да го върне и че никога не е вярвал, че ще държи олимпийски отличие.

"Познавам всеки един от вас. Знам ви всички. Големи момчета сте", каза Тръмп на хокеистите, докато се здрависваше с тях и ги поздравяваше за победата.

За тима на САЩ това бе първи златен медал в хокея на лед при мъжете от 1980 година насам, когато те победиха смятания за непобедим състав на СССР в мач, останал завинаги в спортната митология като "Чудото от Лейк Плесид".

Доналд Тръмп Снимка: Ройтерс

