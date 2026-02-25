Илия Груев: Виждаш, че треньорът те цени много, като чуеш, че си микс от Стоичков и Матеус

Националът Илия Груев от началото на годината е бил титуляр и в 9-те мача на “Лийдс” в английската Висша лига и общо в 10 от 11-те на йоркширци във всички турнири. Това логично се държи на добрите му представяния и изпълняването на задачите, с които го пуска на терена мениджърът Даниел Фарке - в ролята си на дефанзивен халф да подсигурява подстъпите към отбраната, с точността на пасовете си да спомага за контрола върху топката и да бъде свързващият елементи с офанзивата.

От началото на 2026-а 25-годишният българин вече има и 3 асистенции. 2 от тях дойдоха при победата с 3:1 над “Нотингам”, след която той стана играч на мача. Германецът Фарке пък го обяви за микс от Христо Стоичков и сънародника си Лотар Матеус. Това бе един от поводите авторитетното издания Daily Mirror да направи голям материал за Илия. Предлагаме ви текста на Исаак Джонсън:

Илия Груев е толкова скромен човек, колкото е и сдържан и здраво стъпил на земята като футболист.

Макар да не е от тези, които обикновено попадат в заглавията, той не успя да избегне светлината на прожекторите след превъзходното си представяне при победата на “Лийдс” с 3:1 над “Нотингам Форест” в началото на месеца.

Двете асистенции на дефанзивния полузащитник и 97,8 процента точност на подаванията му донесоха наградата за играч на мача, а мениджърът Даниел Фарке похвали играта му и я окачестви като смесица от българския герой Христо Стоичков и германската икона Лотар Матеус.

“Когато чуеш подобни неща, е наистина приятно, защото виждаш, че треньорът те цени много”, споделя Груев.

Сравнението от страна на Фарке не бе случайно. Груев е български гражданин, но напуска родината си на шестмесечна възраст, когато баща му Илия, полузащитник с 13 участия за националния отбор, подписва с втородивизионния “Дуисбург”, а Германия става страната, в която настоящият халф на “Лийдс” израства.

“Той имаше голямо влияние върху моята кариера - казва Груев за баща си. - Говорим за много неща и това ми помага, защото той вече е преминал през всичко, през което аз преминавам сега. Разбира се, той все пак ми е баща и ме наблюдава внимателно, понякога е и критичен, но говорим много открито. Връзката ни е страхотна, обичам я.”

Груев, който е на 25 години, води битка за игрово време този сезон след пристигането на Шон Лонгстаф и Антон Щах на “Еланд Роуд” през лятото. Но той никога не се е съмнявал в собствените си способности.

Бившият футболист на “Вердер” (Бремен) споделя: “Когато не играех много, не губех чувството, че треньорът разчита на мен и че никога не се е съмнявал в мен, което е важно.”

Груев акцентира върху гостуванията на “Манчестър Сити” и “Ливърпул” като моментите, които са дали тласък на сезона му.

Неговият характер се отразява и в редовната социална дейност, която върши с фондацията на “Лийдс”. Чрез нея той често може да бъде видян да радва привърженици от всички сфери на живота.

Последният пример бе посещението му заедно с Даниел Джеймс в началното училище Our Lady's в Лийдс за семинар по въпросите на многообразието и приобщаването.

Илия обяснява откъде идва този вътрешен подтик да помага. “Бих казал, че най-голямата част идва от моите родители, от моето семейство” - смята Груев. -Те винаги казват, че трябва да уважаваш всекиго, без значение какво прави или кой е. И аз обичам да помагам на хората. Бих казал, че съм човек, който е самият себе си.

Много често това са хора, които имат труден живот. За мен това да прекарам един, два или три часа, не е чак толкова време, а след това чувам от тях колко много е значило това. Мисля, че понякога малко подценяваме тези моменти.”

Груев има вероятно още едно десетилетие от кариерата си като играч и се е концентрирал върху настоящия момент.

Но дали би могъл да последва баща си, който в момента е помощник-треньор във “Фортуна” (Дюселдорф), като преследва треньорска кариера, когато дойде време да окачи бутонките?

Отговорът му: “Разбира се, че има такава възможност. Обичам спорта и вече съм видял много неща в различни страни - в Германия, тук в, Англия, а също и в България с националния отбор. И мисля, че когато си натрупал опит в едно нещо и ако имаш наистина голяма, голяма страст към него и го обичаш това нещо, защо да не продължиш напред в тази област. Нали разбирате? Но това ще е след 10-12 години. Кой знае как ще се развие животът, но със сигурност мога да си го представя”.