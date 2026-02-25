ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Григор Димитров с 4-а поредна загуба, отпадна на старта и в Мексико

Григор Димитров с 4-а поредна загуба, отпадна на старта и в Мексико

Бившият шампион Григор Димитров отпадна още на старта в Акапулко. Снимка: Ройтерс

Григор Димитров е в серия от четири поредни загуби. 

Най-добрият български тенисист в историята отпадна на старта и на турнира в Акапулко след 3:6, 3:6 с Теранс Атман (Фр). Така за този сезон бившият №3 в света има само един спечелен мач поединично - срещу Пабло Кареньо Буста (Исп) в Бризбейн (Авл). 

Димитров водеше до 3:2 в първия сет срещу 63-ия в ранглистата, когато започна да допуска много грешки, прояви неувереност и съперникът му спечели 7 поредни гейма. След като спря серията, Григор пропусна две възможности за връщане на пробива, а след това Атман приключи уверено мача най-вече благодарение на мощния си сервис с лявата ръка. 

Нашият тенисист направи общо 30 непредизвикани грешки. Димитров продължава на двойки, където участва с Флавио Коболи (Ит). 

