Украйна пак подгря страстите в парламента

Йенс Петер Хауге с норвежки рекорд в Шампионската лига

Нападателят на "Будьо/Глимт" Йенс Петер Хауге напредва към вратата на "Интер" в Милано. Снимка: Ройтерс

Нападателят Йенс Петер Хауге вече има шест гола за "Будьо/Глимт" в Шампионската лига този сезон. Това са най-много попадения, вкарани някога от норвежец в цялата история на евротурнирите. 

Хауге отбеляза два гола на "Тотнъм" и "Интер", а също така се разписа по веднъж срещу "Борусия Дортмунд" и "Манчестър Сити".

26-годишното крило се завърна преди година в тима от Норвегия от "Айнтрахт" (Франкфурт), където бе под наем.

Благодарение на домакинската победа с 3:1 над Интер и успеха с 2:1 в реванша, "Будьо/Глимт" спечели с общ резултат 5:2 и се класира за осминафиналите на Шампионската лига, където ще играе срещу "Манчестър Сити" или "Спортинг".

