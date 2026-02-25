ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Със 70-ото издание на регатата „Трети март“ се открива ветроходният сезон

КАДЪР: Фейсбук/Ветроходна Регата "Трети Март" - Варна

Със 70-ото издание на най-старата българска регата „Трети март", което ще се проведе от 1 до 3 март в акваторията на Варненското езеро, се открит ветроходният сезон, съобщиха организаторите.

Надпреварата е за гребно-ветроходни лодки „Ял-6". Състезанието се посвещава на годишнината от Освобождението на България от Османско владичество, като в нея традиционно участват екипажи от всички ветроходни центрове в страната, пише БТА

По програма откриването е на 1 март в 11:00 часа, а час по-късно е първият възможен предупредителен сигнал за деня. На 2 и 3 март първите възможни стартове са насрочени за 10:00 часа. Награждаването на победителите е на 3 март от 16:00 часа.

Организатори на проявата са Спортен клуб „Черно море - Бриз" и Морски клуб „Приятели на морето"- Варна, с финансовата подкрепата на Дирекция „Спорт" към Община Варна.

КАДЪР: Фейсбук/Ветроходна Регата "Трети Март" - Варна

