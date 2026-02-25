ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Проф. Янчева предаде ключа и печата на новия облас...

45-годишната Винъс Уилямс отпадна на старта в Остин

2240
Винъс Уилямс Снимка: Ройтерс

Винъс Уилямс отпадна в първия кръг на тенис турнира WТА250 на твърда настилка в Остин (САЩ). Участващата с "уайлд кард" американка загуби с 4:6, 1:6 срещу Айла Томлянович.

45-годишната d;e,rudkud водеше с пробив и 3:1 в първия сет, но допусна обрат и не успя да се противопостави успешно на австралийката във втората част. Томлянович приключи срещата при собствен начален удар още от първата си възможност след час и 35 минути игра.

Последната от седемте титли от "Големият шлем" за Уилямс беше спечелена на "Уимбълдън" през 2008 г.

Винъс Уилямс Снимка: Ройтерс

