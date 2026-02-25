Моци: Шансовете за титлата на "Лудогорец" намаляха

Техническият директор на "Лудогорец" Козмин Моци призна, че шансовете на "орлите" за титла в Първа лига са намалели драстично след загубата от "Ботев" (Пловдив) в понеделник.

"В първенството трябва да сме реалисти - да знаем, че шансовете ни се намалиха драстично след последния резултат с "Ботев", каза Моци преди заминаването на отбора за срещата с "Ференцварош" в плейофа от Лига Европа. В първия мач разградчани имат аванс от 2:1.

"Сега обаче отиваме към Будапеща. Сигурни сме, че ни чака тежък мач. Няма значение резултатът от първия двубой. Отиваме там да се борим за нашата чест", заяви Моци.

"Няма такава преднина, която да ни успокои. Трябва да дадем голяма битка, за да успеем да се класираме напред. Трябва да се борим за всяка топка и да използваме преднината от първия мач в наша полза", каза още той и отново обърна внимание на представянето на "орлите" във вътрешното първенство.

"Мачовете стават все по-малко. Преднината от десет точки, която "Левски" има, според мен е голяма. Трябва да играем всички двубои до края и ще видим в края на месец май какво ще стане", допълни техническият директор на "Лудогорец".

Той отговори и на въпрос, свързан с трансфера на Алберто Салидо, който бе привлечен от състава на "Берое". Испанският нападател вече проведе първа тренировка с новите си съотборници и пътува с тима за Будапеща, въпреки че няма да има право да играе в двубоя с "Ференцварош"

"Гледали сме този футболист много внимателно в последните 6-7 месеца. Това не беше решение, което сме го взели на момента. Заедно с треньорския щаб уточнихме, че той е най-добрият вариант за нашия отбор и тимът ни има нужда от такъв футболист", завърши Козмин Моци.

Двубоят между "Ференцварош" и "Лудогорец" е на 26 февруари от 19:45 часа българско време на "Групама Арена".