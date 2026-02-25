5-има, които не победиха ЦСКА, сега разбиха финалиста в Шампионската лига

Какво нещо е футболът! Преди 5 г. един скромен отбор от Норвегия се изправи срещу ЦСКА в груповата фаза на Лигата на конференциите. “Червените” направиха 0:0 в София, а далеч на север, отвъд полярния кръг, загубиха 0:2.

В момента “червените” се борят за място в Европа догодина, докато въпросният отбор записа най-голямата си победа в съществуването си. Да, става дума за чудото от Норвегия “Бодьо/Глимт”.

Отборът от едноименния град елиминира финалиста от миналата година в Шампионската лига “Интер” в плейофите на турнира. Направи го след 2 победи - 3:1 вкъщи и 2:1 на митичния “Джузепе Меаца” в Милано във вторник вечерта. И така се класира за 1/8-финалите в турнира на богатите.

По този начин “Бодьо” стана вторият тим от Норвегия, който стига до топ 16 на Шампионската лига. Първият е “Розенборг” през сезон 1996/1997.

В титулярния състав на норвежците, разбил “Интер” в Италия, пък личат имената на 9 местни и по един датчанин и руснак.

С победата “Бодьо” се превърна в първия отбор извън петте най-големи лиги в Европа, който печели четири поредни мача в кампания за купата на европейските шампиони или Шампионската лига на УЕФА срещу противниците от топ 5 - Англия, Испания, Германия, Италия и Франция, от “Аякс” през 1971/72 г., който спечели европейската купа. Заради успехите си през тази година пък отборът от Норвегия вече се намира на 40-ото място в класацията на УЕФА.

Но да се върнем към началото на историята. 5-има от футболистите, играли срещу ЦСКА през есента на 2021 г. в България, сега бяха на терена срещу “Интер” и записаха със златни букви имената си в историята на клуба. Или иначе казано, в рамките на тези 5 г. отборът от Норвегия е запазил половината си тим. Това са стражът Никита Хайкин, Патрик Берг, Фредрик Андре Бьоркан, Улрик Салтнес и Сондре Брунстад. За сметка на това при “червените” остана само един - Иван Турицов.

Но “Бодьо” не пази само играчите си. Ами и треньора си. От 2017 г. Шетил Кнутсен е в клуба. Една година е помощник, а от следващата пое юздите. И в момента пише нова златна глава с клуба от града, който се намира отвъд полярния кръг, след като миналата година неговият тим игра 1/2-финал в Лига Европа.

“Има толкова много хора, които са били част от всичко това. Отборът, треньорският щаб, медицинският екип и всички хора, чиято ежедневна работа не се вижда. Чрез всички тях постигаме тези малки разлики. Зад това стоят доста хора. Чувствам, че имахме много по-добър контрол през втората част. Трябва да бъдем честни и да признаем, че не стана точно така, както си го представяхме. Голът, който реализирахме, за да направим резултата 2:0, беше повече от фантастичен. Това не е типично за нас, но по някакъв начин успяваме да направим нещо, когато наистина имаме най-голяма нужда от него. Ясно, че изглеждахме малко изплашени през първото полувреме. В защита бяхме добре, но просто не смеехме да направим нищо с топката, просто искахме да се отървем от нея”, коментира Кнутсен.

В следващия кръг на турнира “Бодьо/Глимт” ще играе срещу “Манчестър Сити” или “Спортинг Лисабон”. Жребият е в петък па обед.

