ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Турция отбелязва рекорд по валежи за януари

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/22359561 www.24chasa.bg

"Барса" обсъжда да привлече Рашфорд за постоянно

932
СНИМКА: РОЙТЕРС

"Барселона" и Маркъс Рашфорд обсъждат подписването на дългосрочен договор след изтичането на наема на футболиста, съобщава италианският журналист Фабрицио Романо в сряда.

Испанският шампион е постигнал значителен напредък в преговорите с нападателя за нов контракт. От "Манчестър Юнайтед", който държи правата на Рашфорд, настояват за плащане на клаузата за освобождаване на играча на стойност от 30 милиона евро.

Споразумението за наем на 28-годишния Маркъс Рашфорд изтича през юни. През този сезон англичанинът е отбелязал 10 гола в 34 мача с екипа на каталунците във всички турнири.

СНИМКА: РОЙТЕРС

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Футбол

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание