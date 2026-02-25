"Барса" обсъжда да привлече Рашфорд за постоянно

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

"Барселона" и Маркъс Рашфорд обсъждат подписването на дългосрочен договор след изтичането на наема на футболиста, съобщава италианският журналист Фабрицио Романо в сряда.

Испанският шампион е постигнал значителен напредък в преговорите с нападателя за нов контракт. От "Манчестър Юнайтед", който държи правата на Рашфорд, настояват за плащане на клаузата за освобождаване на играча на стойност от 30 милиона евро.

Споразумението за наем на 28-годишния Маркъс Рашфорд изтича през юни. През този сезон англичанинът е отбелязал 10 гола в 34 мача с екипа на каталунците във всички турнири.