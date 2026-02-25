ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Турция отбелязва рекорд по валежи за януари

Тодор Киселичков напусна "Ботев" (Пд)

Досегашният помощник-треньор на "Ботев" (Пловдив) Тодор Киселичков също е напуснал клуба и вече не е част от щаба на „жълто-черните", съобщи самият той. Бившият полузащитник пристигна на стадион „Христо Ботев" на 3-и октомври и влезе в щаба на тогавашния старши треньор Иван Цветанов.

След някои промени в клуба от Пловдив, Цветанов стана спортен директор, а на треньорския пост пристигна Димитър Димитров-Херо, а Киселичков продължи работата си като асистент на опитния специалист. Сега обаче и той се е разделил с Ботев (Пловдив).

„Благодаря на ръководството на "Ботев" за поканата и за доверието, което ми беше гласувано! За мене беше чест да се върна и да работя за този клуб! Ще се радвам за всички бъдещи победи, а също така искам да пожелая и много успехи на Ботев и на всички свързани с отбора", каза Киселичков пред БТА.

50-годишният бивш футболист в момента той е пред завършване на курса за треньорски лиценз УЕФА Про.

