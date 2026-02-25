ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Турция отбелязва рекорд по валежи за януари

Шефът на ФИФА няма притеснения за световното в Мексико

СНИМКА: РОЙТЕРС

Президентът на ФИФА Джани Инфантино има пълно доверие в безопасното провеждане на мачовете от световното първенство в Мексико, въпреки избухването на насилие близо до един от градовете домакини.

Наркокартел разгърна кампания на насилие в щата Халиско в отговор на убийството на един от лидерите му миналата седмица. Столицата на щата Гуадалахара ще бъде домакин на четири мача от финалите, както и на два двубоя от елиминациите на Мондиал 2026.

Инфантино обаче даде пълната си подкрепа за Мексико. Той каза пред репортери по време на посещение в Колумбия: "Разбира се, че следим ситуацията в Мексико в момента, но искам да кажа от самото начало, че имаме пълно доверие в Мексико, в президента Клаудия Шейнбаум, във властите и сме убедени, че всичко ще се развие по най-добрия възможен начин".

Той добави, че Мексико е велика и футболна страна и се ползва с пълното доверие на ФИФА.

Мондиал 2026 ще се проведе през юни и юли в САЩ, Канада и Мексико.

