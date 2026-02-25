Веселин Маринов замина с "Лудогорец" за Унгария

Естрадната легенда Веселин Маринов замина заедно с "Лудогорец" за Унгария. Любимият на поколения българи певец ще подкрепи отбора при гостуването на "Ференцварош" в Лига Европа. Той е бил поканен официално от клуба да бъде част от делегацията.

"Връзката да съм тук на летището е моята любов и това, че съм много голям почитател и фен на футболен клуб "Лудогорец" и късметът да бъда поканен от ръководството да пътувам с тях като за кадем за мача с "Ференцварош" - обясни Веско Маринов на заминаване. - Надявам се да бием и аз наистина да се окажа такъв. Всичко това се случва, защото много обичам футбола"

"Радвам се, че мога да пътувам, въпреки че ми е много неудобно, но любовта ми към футбола и това, че ще говоря два дни с хора само за футбол, ме накара да дойда от София, да ме докарат до Пловдив. Утре през нощта да пристигнем във Варна, да стоя на пейките 3,4 часа, за да хвана самолет за София. Това може да направи само някой, който много обича отбора", добави певецът.