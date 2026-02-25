ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Турция отбелязва рекорд по валежи за януари

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/22359731 www.24chasa.bg

Норвежки таран влезе в историята на "Атлетико" (М)

2384
СНИМКА: РОЙТЕРС

Нападателят на "Атлетико" (Мадрид) Александър Сьорлот стана първият играч в историята на клуба, отбелязал хеттрик в мач от елиминациите на Шампионската лига, според Opta.

30-годишният национал на Норвегия отбеляза три гола във втория мач от плейофите срещу "Брюж" (4:1).

Той стана и вторият играч в историята на "Атлетико", отбелязал хеттрик в мач от Шампионската лига. Марио Манджукич направи това през ноември 2014 г. при победата с 4:0 срещу "Олимпиакос" в пети кръг от груповата фаза.

Първият мач между отборите завърши 3:3. "Атлетико" ще се изправи срещу "Ливърпул" или "Тотнъм" на осминафиналите.

Общо Сьорлот е изиграла 36 мача във всички състезания този сезон, отбелязвайки 15 гола и правейки 1 асистенция.

СНИМКА: РОЙТЕРС

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Футбол

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание