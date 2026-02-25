ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Турция отбелязва рекорд по валежи за януари

Ивайло Петев се размина с тим от Солун

Българският специалист Ивайло Петев се е разминал с треньорския пост в гръцкия елитен клуб "Арис" (Солун), като е бил във финалното обсъждане заедно с още трима футболни треньори.

Търсенето на нов треньор се наложи след уволнението на испанеца Маноло Хименес, чието време изтече след третото поредно равенство, този път 1:1 на свой терен с "Кифисия".

"Арис" е на 6-о място в класирането с 28 точки, на 11 от 4-ия "Левадиакос" и четири кръга преди края на редовния сезон. Също така това беше част и от серия само от две победи в последните 11 срещи.

В крайна сметка собственикът на „жълто-черните" от Солун Теодорос Карипидис се спря на специалист със сравнително скромна визитка и избра Михалис Григориу, съобщи protothema.gr.

