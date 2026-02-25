Ас на “Левски”: Българското първенство е трамплин

Много е добре за който и да е футболист да играе в това първенство. Доста играчи направиха трансфери в по-добри първенства.

Тази реклама за т.нар. роден елит направи асът на “Левски” Евертон Бала. Бразилецът бе награден за играч №1 на ХХІ кръг, в който вкара два гола на “Ботев” (Пловдив).

Бала е категоричен, че откакто е заиграл под ръководството на Хулио Веласкес, е станал още по-добър и завършен играч.

“Промених и начина си на мислене, откакто съм при този треньор. Разбрах, че за да станеш голям играч, трябва да си още по-отдаден и да се откажеш от доста неща. Много съм щастлив от моето развитие и искам да му благодаря. Мисля, че всички сме щастливи с този треньор”, каза бразилецът за треньора си на “Герена”.

