Ивелин Попов май спира с футбола

Бившият капитан на националния отбор и многократен футболист на годината Ивелин Попов май приключва с кариерата си, след като изненадващо напусна “Арда”. Въпреки че тази година навършва 39 години, юношата на “Левски”, който изгря в “Литекс”, още ставаше за родното първенство.

Напускането на кърджалийския тим означава, че той няма право да играе в друг отбор до края на сезона. Раздялата първо стана извън трансферния прозорец, който затвори в полунощ във вторник, и след това той започна сезона в пловдивския “Ботев”, но и от там напусна, за да подпише с “Арда”.

Говори се, че причината за сензационната раздяла е конфликт с наставника Александър Тунчев. Попов първо бил недоволен, че не е титуляр, а след това на полувремето категорично оказал да влезе като резерва. След това два пъти Тунчев се опитал да го вкара на терена, но не успял.

Така от началото на сезона Попов е участвал в 18 двубоя за “Ботев” и “Арда” и е отбелязал 3 гола. Има и един мач за купата.

Ивелин Попов определено бе един от най-добрите футболисти в България през последните години, като направи и доста добра кариера в чужбина.

Той бе продаден първо на турския “Газиантеп”, но след това отиде в руското първенство, където бе лидер на отбори като “Кубан” (Краснодар), “Спартак” (Москва), “Ростов” и “Сочи”.

След като се прибра в България, отказа да се върне в “Левски”, а заигра в “Ботев”.

В националния отбор Попов записа 90 двубоя с 18 гола, но така и не успяхме да се класираме на голямо първенство. Прочу се с една пропусната дузпа срещу Малта, която струваше главата на Любослав Пенев като национален селекционер. След това се успокои с уиски и аулин след провала на двубоя.

