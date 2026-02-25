Ще е на кадем ли Веселин Маринов на “Лудогорец”?

“Лудогорец” потегли за най-важния си мач през сезона с най-големия си фен - Веселин Маринов. Бардът се качи на самолета за Будапеща, където утре разградчани ще се изправят срещу “Ференцварош” в мач реванш от плейофа за Лига Европа. В първата среща в България родният хегемон взе аванс 2:1.

Често Веселин Маринов е забелязван на стадиона в Разград. А сега популярният изпълнител ще подкрепя любимия си български отбор и в гостуването на унгарския шампион, като това ще се случи за първи път извън пределите на България.

“Голям почитател и фен съм на “Лудогорец”. Пътувам с отбора за кадем за мача с “Ференцварош”. Надявам се да бием и аз наистина да се окажа на късмет. Всичко това се случи, защото много обичам футбола. Ивайло Чочев е моят любим български футболист. Има огромни качества. Преди него Мартин Камбуров беше човекът, който най-много обичах в българския футбол. Радвам се, че мога да пътувам, въпреки че ми е много неудобно, но любовта ми към футбола и това, че ще говоря два дни с хора само за футбол, ме накара да дойда от София, да ме докарат до Пловдив”, каза Маринов.

Веселин Маринов КАДЪР: bTV

С тима замина и последното ново попълнение Алберто Салидо. Испанецът се присъедини към шампионите в последния ден от трансферния прозорец, като премина в Разград от “Берое”. Всички очакваха той да смени Стара Загора с ЦСКА 1948, но накрая шампионите на България се преборват за офанзивния играч.

Салидо обаче няма да може да играе срещу унгарците, тъй като не е картотекиран. Въпреки това клубът взема решение да го качи на самолета, за да може по-бързо да се адаптира към новите си съотборници.

Техническият директор на “Лудогорец” Козмин Моци пък призна, че титлата се отдалечава от Разград. И така едва ли ще бъде подобрен световният рекорд от 15 поредни.

“В първенството трябва да сме реалисти - да знаем, че шансовете ни се намалиха драстично след последния резултат с “Ботев”. Преднината от десет точки, която “Левски” има, според мен е голяма. Трябва да играем всички двубои до края и ще видим в края на месец май какво ще стане”, каза още бившият футболист на “Лудогорец”. Шефът в Разград очаква труден мач с унгарския първенец тази вечер. Само през този сезон “Лудогорец” и “ Ференцварош” вече се срещнаха 4 пъти - 2 от пресевките на Шампионската лига и по веднъж в същинската фаза на Лига Европа и плейофите. В 2 от случаите унгарците спечелиха, а веднъж българите. Един от мачовете пък завърши наравно.

“В Будапеща ще ни чака много тежък мач, но отиваме да се борим за нашите шансове. Нямаме някаква преднина, която да ни успокои. Трябва да дадем голяма битка, за да продължим напред”, каза още Моци.

Двубоят тази вечер на “Групама Арена” ще пропусне Диниш Алмейда. Бранителят е наказан заради затрупани жълти картони.

В същото време в последния възможен момент пропадна трансферът на Амор Лаюни. 33-годишният футболист на “Хекен” бе в Разград, за да финализира договора си с българите. Но в последния момент сделката пропада, тъй като играчът не е бил съгласен с условията, предложени му от страна на родния отбор.

