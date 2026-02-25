ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Исландия подготвя референдум за членство на страна...

Асистент на Бленджини пое голям клуб в Египет

Велизар Маджаров

Франческо Кадеду Снимка: nvl.bg

Един от асистентите на Джанлоренцо Бленджини в националния волейболен отбор на България е поел клубен отбор от Египет. Франческо Кадеду вече води един от най-титулуваните тимове в арабската държава - “Замалек”. Договорът на италианския специалист е до края на сезона. Кадеду за последно  бе старши треньор на “Нефтохимик”, но бе освободен в средата на януари заради слаби резултати. Поста пое спортният директор на бургазлии и легенда на клуба Иван Станев. Под негово ръководство “Нефтохимик” взе купата на България.

