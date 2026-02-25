Петима шампиони по хокей отказаха поканата на Тръмп

Петима от хокеистите на САЩ, които спечелиха олимпийската титла в Милано, отказаха поканата на президента Доналд Тръмп и не присъстваха в Белия дом, а после и на годишната му реч пред Конгреса. Официалното обяснение е, че Кайл Конър, Джейк Генцел, Джаксън Лакомб, Брок Нелсън и Джейк Йотингер е трябвало да се присъединят бързо към клубните си отбори за мачове от НХЛ. Олимпийските шампионки от женския отбор на САЩ отклониха поканата на Тръмп.
