Линдзи Вон: Ще намеря начин да се върна на върха на житейската планина

След като наскоро разкри, че нейният личен лекар е спасил левия ѝ крак от ампутация, американската легенда в ските Линдзи Вон обяви какво предстои оттук-нататък. 41-годишната състезателка падна зловещо в началото на олимпийското спускане.

„Това е битка, с която съм свикнала, защото съм я преживявала толкова много пъти. Винаги съм се учила от всяка контузия. Всяка една ме е направила по-добра и по-силна по различни начини, но битката на ума може да бъде мрачна, трудна и безмилостна.

Някой, за когото ми пука, каза, че съм „майстор в психологическата игра на живота..." Не знам дали това е вярно. Знам, че предстоят трудни дни, но ще намеря начин да се върна на върха на планината на живота", написа Линдзи в инстаграм.